Business news: Commissione Ue approva progetto Ipcei da 8,1 miliardi di euro su microprocessori

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme sugli aiuti di Stato dell'Ue, un progetto di interesse comune europeo (Ipcei) per sostenere la ricerca, l'innovazione e la prima diffusione industriale della microelettronica e delle tecnologie di comunicazione lungo la catena del valore. Il progetto, denominato "Ipcei Me/Ct", è stato preparato e notificato congiuntamente da quattordici Stati membri: Italia, Austria, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Slovacchia e Spagna. Gli Stati membri forniranno fino a 8,1 miliardi di euro di finanziamenti pubblici, che dovrebbero sbloccare ulteriori 13,7 miliardi di euro di investimenti privati. Nell'ambito del progetto, 56 aziende, tra cui piccole e medie imprese e start-up, realizzeranno 68 progetti di ricerca e sviluppo che coprono la microelettronica e le tecnologie di comunicazione lungo l'intera catena del valore, dai materiali e dagli strumenti, ai progetti di chip e ai processi di produzione. Questi progetti, mirano a consentire la trasformazione digitale e verde attraverso la creazione di soluzioni innovative di microelettronica e comunicazione e sviluppando sistemi elettronici e metodi di produzione efficienti dal punto di vista energetico e a basso consumo di risorse. Come si legge in una nota dell'esecutivo Ue, contribuiranno al progresso tecnologico di molti settori, tra cui le comunicazioni (5G e 6G), la guida autonoma, l'intelligenza artificiale e l'informatica quantistica, e supporteranno inoltre le aziende attive nella generazione, distribuzione e utilizzo dell'energia nella loro transizione verde. (Beb)