Colombia: ritrovati in vita minori dispersi nella selva da inizio maggio

- Le autorità della Colombia hanno annunciato il ritrovamento di quattro minori, dispersi da 40 giorni nella selva a seguito di un incidente sofferto dal piccolo aereo in cui viaggiavano. I fratelli Mucutuy (di 13, nove, quattro anni, più uno di appena undici mesi) sono stati rintracciati da un gruppo di Forze speciali composto da circa 150 elementi di vari corpi armati e organismi di soccorso. Il 1 maggio, l'Aeronautica civile della Colombia segnalava che un piccolo aereo aveva denunciato difficoltà di volo, prima di far perdere le sue coordinate. Dopo sedici giorni di ricerche, le autorità hanno ritrovato l'apparecchio, un Cessna 206, incagliato nella vegetazione. Poco prima erano stati trovati i corpi senza vita dei tre adulti. I minori, ricostruivano alcuni media, sarebbero riusciti a sopravvivere nutrendosi di frutta e ortaggi. Oltre ad aver avuto anche una grande attenzione mediatica, il caso dei fratelli Mucutuy è stato anche motivo di una momentanea polemica politica. Il 18 maggio il presidente della Colombia, Gustavo Petro, aveva cancellato dal proprio profilo twitter un messaggio nel quale dava conto del ritrovamento dei minori. "Ho deciso di cancellare il messaggio per il fatto che l'informazione ricevuta dall'Icbf (Istituto colombiano del benessere familiare) non è potuta essere confermata. Mi dispiace per quanto accaduto", scriveva Petro. (Mec)