Business news: Bosnia, ad aprile +52 per cento di turisti rispetto a un anno fa

- La Bosnia Erzegovina ha registrato il 52 per cento in più di turisti ad aprile di quest'anno rispetto allo stesso mese del 2022. Lo ha annunciato l'Istituto statale di statistica, secondo cui rispetto al mese di marzo la percentuale è maggiore del 25,7 per cento. Per quanto riguarda i pernottamenti, ad aprile sono stati il 17,8 per cento in più rispetto a marzo 2023 e il 49,9 per cento in più rispetto a un anno fa, con una quota di turisti stranieri pari al 72 per cento. Nella struttura dei pernottamenti, il maggior numero è stato fatto da turisti provenienti da Serbia (16,9 per cento), Croazia (16,5 per cento), Slovenia (12,9 per cento), Turchia (6,9 per cento), Germania (4 per cento) e Italia, Montenegro e Austria con il 3,1 per cento ciascuno. (Seb)