Business news: Francia, occupazione in crescita dello 0,4 per cento nel primo trimestre 2023

- Nel primo trimestre del 2023 il tasso di occupazione in Francia è aumentato dello 0,4 per cento, con 86.800 nuovi posti di lavoro. È quanto emerge dalle stime definitive dell'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Il dato è circa il doppio rispetto a quello provvisorio del 5 maggio scorso e rappresenta il nono trimestre consecutivo di crescita. Il settore interinale ha registrato un calo del 2,2 per cento, mentre quello industriale è aumentato dello 0,3 per cento. Lieve contrazione anche nell'edilizia, a -0,1 per cento. (Frp)