Business news: Romania, l'economia è cresciuta del 2,3 per cento nel primo trimestre del 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pil della Romania è aumentato del 2,3 per cento anno su anno nel primo trimestre del 2023 (+2,8 per cento destagionalizzato). Lo ha riferito l'Istituto nazionale di statistica (Ins). La Banca mondiale stima che quest'anno il Pil della Romania registrerà un aumento del 2,6 per cento, un livello simile a quello annunciato nel gennaio 2023, ma il tasso di crescita accelererà nel 2024 fino al 3,9 per cento. Il Fondo monetario internazionale ha rivisto significativamente al ribasso le stime sulla crescita dell'economia romena quest'anno, dal 3,1 per cento stimato in autunno, al 2,4 per cento, mentre l'anno prossimo si attende una crescita al 3,7 per cento. Le previsioni economiche di primavera della Commissione europea ritengono che l'economia romena registrerà una crescita del 3,2 per cento nel 2023 e del 3,5 per cento nel 2024. La Commissione nazionale di strategia e previsione ha stimato, nella primavera di quest'anno, una crescita del Pil del 2,8 per cento per il 2023. (Rob)