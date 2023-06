Business news: Repubblica Ceca, tasso disoccupazione al 3,5 per cento a maggio 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella Repubblica Ceca a maggio 2023 è pari al 3,5 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio del lavoro ceco. A fine maggio il numero assoluto delle persone senza lavoro era di 253.893 unità, ossia 7.790 in meno rispetto ad aprile. Il numero di posti di lavoro vacanti è invece aumentato a 285.692 unità (+1.162). Il dato percentuale della disoccupazione a maggio è in aumento dello 0,3 per cento anno su anno. (Vap)