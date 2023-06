Usa: Trump incriminato per i documenti di Mar-a-lago, atto di accusa descrive violazioni della legge contro lo spionaggio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex presidente dovrà comparire in tribunale a Miami martedì prossimo, il 13 giugno. L’udienza è stata affidata alla giudice Aileen Cannon, nominata dallo stesso Trump nel 2020. La magistrata, inoltre, ha inizialmente coordinato le prime fasi delle indagini, successive al ritrovamento dei documenti a Mar-a-lago. In quell’occasione, la Cannon ha bloccato temporaneamente l’accesso del dipartimento della Giustizia ai documenti sequestrati, nominando un perito speciale che avrebbe dovuto esaminare i materiali, determinando se su alcuni di essi sarebbe stato possibile applicare il principio del privilegio esecutivo. Una decisione che è stata successivamente sospesa a seguito di un ricorso in appello. Nell’atto di accusa si afferma anche che Trump ha chiesto ai propri avvocati di mentire alle autorità, chiedendo allo staff legale di smentire la presenza di documenti classificati all’interno della struttura. A dispetto di quanto affermato dagli avvocati durante le indagini, inoltre, le carte sarebbero state trovate in tutta la villa, e non sono all’interno di un magazzino: dal bagno alla camera da letto privata di Trump, fino ad arrivare ad una sala da ballo e ad un ufficio utilizzato dall’ex presidente. (segue) (Was)