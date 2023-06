Regno Unito: ex premier Johnson si dimette da deputato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro britannico Boris Johnson si è dimesso con effetto immediato dal parlamento dopo aver ricevuto il rapporto di una commissione parlamentare sul “partygate”, accusando i relatori di averlo “costretto a lasciare”. L'indagine avrebbe dovuto stabilire il politico conservatore avesse ingannato il parlamento sulla vicenda dei festini a Downing street durante il lockdown per la pandemia di Covid-19. "È molto triste lasciare il parlamento - almeno per ora - ma soprattutto sono sconcertato e sconvolto di essere stato costretto a lasciare, in modo antidemocratico, da un comitato presieduto e gestito da Harriet Harman (ex leader del Partito Laburista, ndr) in modo pregiudizievole”, ha detto Johnson in un comunicato, secondo quanto riferisce il quotidiano londinese “The Times”.(Res)