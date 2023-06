Regno Unito: opposizione su dimissioni di Boris Johnson da deputato, "era ora"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I politici dell'opposizione nel Regno Unito hanno accolto con favore la notizia delle dimissioni da deputato dell'ex premier conservatore Boris Johnson. Angela Rayner, vice leader del Partito Laburista, ha detto: "Il pubblico britannico è stanco di questa telenovela Tory senza fine che si svolge a loro spese. Dopo tredici anni di caos conservatore, è sufficiente. È ora di voltare pagina con un nuovo inizio per la Gran Bretagna con un governo laburista concentrato sulle priorità della gente, affrontando la crisi dei costi della vita e costruendo un futuro migliore". John McDonnell, deputato laburista di Hayes and Harlington ed ex cancelliere ombra, ha twittato solamente "era ora". La collega Layla Moran ha aggiunto: "Durante il suo mandato, Boris Johnson ha trattato i miei elettori e la nazione con un completo disprezzo. Era ora".(Res)