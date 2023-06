Migranti: S. Craxi (FI) su nave turca, Marina militare baluardo sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- Un grande plauso per l'azione decisa e coraggiosa che ha visto impiegati i militari della Brigata Marina San Marco. “Il loro tempestivo intervento ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, garantendo l'incolumità dell'equipaggio a bordo della nave turca. Ancora una volta, la Marina militare è fonte di orgoglio per tutti noi, e baluardo fondamentale per la sicurezza dei nostri mari". Lo dichiara in una nota Stefania Craxi, senatrice di Forza Italia e presidente della commissione Affari esteri e Difesa a palazzo Madama. (Rin)