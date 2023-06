Business news: Slovenia, ad aprile in calo import ed export di merci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovenia ha esportato merci per un valore di 3,89 miliardi di euro ad aprile, il 5,8 per cento in meno rispetto a un anno fa, mentre le importazioni sono state inferiori del 12,6 per cento pari a 4,13 miliardi di euro. Lo riporta l'Istituto di statistica del Paese. Le esportazioni sono diminuite sia verso i Paesi dell'Unione europea che verso i paesi extra Ue, per i quali il calo si è verificato per la prima volta dal settembre del 2018. Nel totale dei primi quattro mesi le esportazioni sono state di oltre il 18 percento e le esportazioni di oltre il 5 percento in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. (Seb)