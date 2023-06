Business news: Spagna, nel 2022 assegnati progetti con fondi Ue per oltre 23,3 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2022, la Spagna ha eseguito più di 23,3 miliardi di euro in bandi e gare d'appalto con i fondi Next Generation Eu. Secondo quanto riferito dal quotidiano "The Objective", le opere ferroviarie (tunnel, segnaletica, ampliamenti delle stazioni) sono diventate di gran lunga i progetti più redditizi, ma ci sono anche fondi per gli autobus elettrici, i lampioni, i programmi di riciclaggio dell'olio, e le nuove apparecchiature informatiche per le amministrazioni pubbliche. Secondo il governo, si stanno finanziando 190 mila progetti di aziende, centri di ricerca e amministrazioni in tutti i territori. L'analisi dettagliata dei principali progetti già aggiudicati condotta da "The Objetive", sulla base dei dati raccolti da diverse piattaforme di appalto mostra che Adif (gestore pubblico dell'infrastruttura ferroviaria spagnola) è, ad oggi, il più grande appaltatore di lavori con fondi europei. Il contratto più importante è stato assegnato per 366,4 milioni alla joint venture formata da Dragados (45 per cento), Rover Infraestructuras (20 per cento), Rover Rail (20 per cento) e Tecsa Empresa Constructora (15 per cento). Il secondo grande contratto con fondi europei riguarda l'Alta velocità a Valencia (241 milioni di euro) assegnato nell'agosto 2019 per 241 milioni a Caf (32,3 per cento) e Thales (67,6 per cento). Un altro dei contratti più importanti, anche in questo caso di Adif riguarda l'esecuzione dei lavori di ampliamento della stazione di Chamartín-Clara Campoamor a Madrid. La gara è stata aggiudicata lo scorso luglio per 171 milioni di euro. L'aggiudicatario è un'altra joint venture, in questo caso composta da Vías y Construcciones, Comsa, Azvi e Constructora SanJose, tutte con una quota del 25 per cento. (Spm)