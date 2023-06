Business news: Serbia, disavanzo a 29 miliardi di euro e debito pubblico a 50,6 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deficit di bilancio della Serbia da gennaio alla fine di aprile di quest'anno è stato di 34 miliardi di dinari (circa 29 miliardi di euro), un risultato di gran lunga migliore rispetto agli 89,7 (circa 76,5 miliardi di euro) previsti dal piano di bilancio. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze del Paese balcanico, secondo cui il debito pubblico è al livello del 50,6 per cento del Pil con una cifra pari a 34,94 miliardi di euro. Secondo la stessa nota, a fine marzo il debito pubblico del Paese balcanico era di 35,25 miliardi di euro, pari al 51 per cento del Pil, mentre alla fine del 2022 si era attestato a 33,33 miliardi di euro, pari al 55,1 per cento del Pil. (Seb)