Migranti: Piantedosi, "Tunisia è Paese sicuro, la Libia no"

- L’Italia considera la Tunisia un “Paese sicuro” per il rimpatrio dei migranti sbarcati illegalmente, mentre la Libia non lo è. Lo ha detto oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una conferenza stampa a Catania. Per quanto riguarda eventuali accordi con paesi terzi per consentire il rimpatrio, il testo del Patto per le migrazioni e l'asilo sottoscritto ieri “prevedrà che ci deve essere una ragionevole connessione tra la storia individuale della persone” che sbarcano in Italia e il territorio dai quali sono partiti. “Questa connessione è facile cogliere in alcuni casi, come per esempio i tunisini”, ha aggiunto il titolare del Viminale, sottolineando che “saranno gli Stato membri a individuare” tale connessione. (Res)