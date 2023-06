Usa: Trump incriminato per i documenti di Mar-a-lago, atto di accusa descrive violazioni della legge contro lo spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti ha pubblicato l’atto di accusa relativo alla recente incriminazione di Donald Trump, nell’ambito delle indagini sui documenti classificati che il Federal Bureau of Investigation (Fbi) ha ritrovato la scorsa estate nella residenza privata dell’ex presidente a Mar-a-lago, in Florida. Stando al documento di 49 pagine diffuso dalle autorità federali, nei confronti di Trump e di Walt Nauta, ex consigliere che successivamente è stato assunto per lavorare nel resort in Florida, sono stati emessi in tutto 37 capi d’accusa per ritenzione volontaria di documenti classificati, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia. Il consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini nei confronti dell’ex presidente, ha affermato in una breve dichiarazione alla stampa che “nel nostro Paese, la legge è uguale per tutti: il nostro rispetto nei confronti dello stato di diritto ha sempre rappresentato un esempio per tutto il mondo, e la violazione delle norme in materia di sicurezza nazionale rappresenta un rischio per la difesa degli Stati Uniti”. (segue) (Was)