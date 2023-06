Usa: Trump incriminato per i documenti di Mar-a-lago, atto di accusa descrive violazioni della legge contro lo spionaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il documento fornisce anche dettagli aggiuntivi sulla natura e sul livello di classificazione dei documenti trovati e conservati illegalmente a Mar-a-lago, all’interno dei quali si fa riferimento al programma nucleare statunitense; alle potenziali vulnerabilità degli Usa e degli alleati internazionali contro eventuali attacchi militari; e ai piani preparati dal Pentagono per “possibili risposte” nell’eventualità di attacchi o aggressioni da parte di Paesi stranieri. L’atto di accusa fa anche riferimento ad una riunione avvenuta nel luglio del 2021 presso il golf club di Trump a Bedminster, in New Jersey, durante la quale l’ex presidente ha mostrato ad alcuni visitatori un documento relativo ad un possibile attacco contro l’Iran. Per quanto riguarda Trump, 31 capi d’accusa riguardano solo la ritenzione volontaria di documenti classificati, che rappresenta una violazione dell’Espionage Act, legge approvata nel 1917 che oggi viene applicata per contrastare attività di spionaggio. Nauta, invece, è stato incriminato nel quadro dei capi d’accusa relativi al reato di cospirazione per intralciare il processo giudiziario. L’ex consigliere, che durante la presidenza Trump ha anche lavorato alla Casa Bianca, è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza mentre spostava scatole di documenti dalla villa, prima e dopo l’emissione di un mandato di comparizione in cui le autorità federali hanno chiesto a Trump di restituire tutti i materiali portati con sé al termine del suo mandato. (segue) (Was)