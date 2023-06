Abruzzo: Marsilio, nessuna rinuncia governo a progetto velocizzazione ferrovia Roma-Pescara

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è alcuna rinuncia del governo al progetto di velocizzazione della ferrovia Roma-Pescara. Lo ha dichiarato il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio. “Non è una sorpresa se dovessimo apprendere (cosa che non è stata ancora ufficializzata da nessuna autorità competente) che i primi due lotti non potranno essere finanziati con i fondi Pnrr; sapevamo da tempo che quest'opera aveva accumulato molti ritardi nella procedura autorizzatoria. Per questo esiste la probabilità che Rfi non possa garantire al governo il completamento entro il 2026. Per questa ragione - ha aggiunto - con i ministri Salvini e Fitto avevamo già condiviso l'opportunità di utilizzare – nell'eventualità - i fondi della Coesione in sostituzione di quelli del Pnrr per i primi due lotti, e che per i lotti successivi il governo ne avrebbe garantito il finanziamento non appena le progettazioni in corso fossero mature per andare in appalto". (segue) (Gru)