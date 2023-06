Abruzzo: Marsilio, nessuna rinuncia governo a progetto velocizzazione ferrovia Roma-Pescara (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutto procede regolarmente - ha proseguito Marsilio - e nelle prossime settimane Rfi ha già annunciato per bocca del Commissario Macello che partirà l'appalto dei primi due lotti (Interporto - Manoppello - Scafa), sui quali nel frattempo quasi tutti i comuni e la Regione hanno fornito l'intesa in conferenza dei servizi. Lo spostamento della copertura sui fondi nazionali Fsc, inoltre, non comporterebbe alcun ritardo o rallentamento, e nello stesso tempo ne garantirebbe la realizzazione senza il rischio di soccombere alla tagliola dei tempi stretti imposti dalle regole del Pnrr. Se Rfi e Mit dovessero confermare la finanziabilità dell'opera con i fondi Pnrr saremmo i primi ad esserne felici, ma per le ragioni appena descritte, non abbiamo alcun timore sul fatto che l'opera rientra comunque tra gli obiettivi strategici del governo e che sarebbe in ogni caso finanziata con altre fonti di finanziamento ugualmente efficaci". (Gru)