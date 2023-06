Usa: Biden nomina il nuovo capo della polizia di frontiera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha nominato un nuovo capo della polizia di frontiera (Usbp): si tratta di Jason Owens, che vanta una carriera di oltre 20 anni all’interno dell’agenzia. La nomina è stata confermata in una nota dal segretario per la Sicurezza interna, Alejandro Mayorkas, e arriva in un momento di grande attenzione nei confronti dei flussi migratori al confine con il Messico, dopo la scadenza del Titolo. “Jason è una persona talentuosa e altruista, e il suo impegno nei confronti dell’agenzia è davvero fonte di ispirazione”, ha detto il segretario. Finora, Owens ha guidato la divisione dell’agenzia a Del Rio, in Texas, una delle aree più problematiche del Paese per quanto riguarda gli attraversamenti di frontiera illegali da parte dei migranti. La sua nomina sarà ufficiale a partire dalla fine del mese, e sostituirà Raul Ortiz, che ha guidato la polizia di frontiera per 32 anni. (Was)