Colombia: arriva la firma di governo ed Eln, "cessate il fuoco" bilaterale dal 3 agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Colombia e l'Esercito di liberazione nazionale (Eln) hanno raggiunto l'accordo per un cessate il fuoco della durata di sei mesi, a partire dal prossimo 3 di agosto. L'intesa è stata formalizzata all'Avana, Cuba, al termine del terzo ciclo di negoziati aperti come passo propedeutico alla realizzazione del piano di "Pace totale" con tutte le bande armate del Paese. "A maggio del 2025 finisce definitivamente la guerra che da decenni va avanti tra l'Eln e lo stato della Colombia", ha detto il presidente della Colombia, Gustavo Petro, durante la cerimonia. "Con l'accordo di Cuba si da il via processo di Partecipazione della società", fa sapere la delegazione dell'Eln in una nota. Ad accompagnare le due delegazioni al tavolo negoziale, il presidente di Cuba Miguel Diaz-Canel. (segue) (Mec)