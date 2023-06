© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’isola di Lampedusa era la meta preferita delle Ong. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una conferenza stampa a Catania. “Vi trasbordavano i migranti di loro iniziativa prima dell'entrata in vigore della nostra disciplina, che è stata un avvertimento per cercare di gestire in maniera più ordinata soprattutto gli hotspot”, ha aggiunto Piantedosi. (Rin)