Governo: Schlein, Meloni si preoccupi di dare risposte a Paese, pensa di decidere cosa fa l’opposizione

- Meloni si preoccupi di dare risposte al Paese più che preoccuparsi di me e delle mie preoccupazioni. “È un governo che non solo pensa di decidere come deve fare opposizione l'opposizione, ma non risponde alle domande e si sceglie le domande”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenuta all’evento “La Repubblica delle idee” a Bologna. “Non ce ne facciamo niente di una premier donna se non lavora per tutte le altre donne di questo Paese”, ha aggiunto Schlein. (Rin)