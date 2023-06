Ue: il 12 giugno Macron accoglie Duda e Scholz per il Triangolo di Weimar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron il 12 giugno accoglierà all'Eliseo l'omologo polacco Andrzej Duda e il cancelliere tedesco Olaf Scholz per il vertice del Triangolo di Weimar. Lo riferisce l'Eliseo in una nota. "I tre dirigenti evocheranno insieme il necessario coordinamento europeo nell'assistenza militare all'Ucraina per permettergli di condurre al meglio il suo contrattacco offensivo insieme all'assistenza umanitaria", si legge nella nota della presidenza francese. Il primo ad arrivare sarà Duda, alle 18:45, con il quale Macron si intratterrà per un colloquio bilaterale. L'arrivo di Scholz è atteso per le 19:30. Alle 19:35 è prevista una conferenza stampa, alla quale seguirà un cena di lavoro. L'ultima riunione nel formato di Weimar si è tenuta il 19 febbraio in Germania, in occasione della Conferenza di Monaco sulla sicurezza.(Frp)