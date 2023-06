Giubileo: primo incontro Gualtieri sindacati su sicurezza, legalità e garanzie dei lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto oggi in Campidoglio un incontro tra il Commissario Straordinario per il Giubileo 2025, Roberto Gualtieri e i segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica. Il Commissario ha illustrato il programma degli interventi, rassicurando sull'attuale rispetto del cronoprogramma. I rappresentanti delle sigle sindacali hanno evidenziato la necessità di una particolare attenzione per quanto attiene i controlli sui lavori pubblici, la sicurezza, la tutela e le garanzie contrattuali dei lavoratori, auspicando buone pratiche che possano arginare eventuali meccanismi negativi sui subappalti e per garantire una corretta applicazione dei contratti di lavoro. Sia il Commissario sia i sindacati hanno posto l'accento sulle oggettive ricadute positive che l'evento giubilare e gli investimenti previsti avranno sullo sviluppo dell'intera città e hanno ribadito la massima attenzione ai controlli per assicurare e garantire l'assoluto rispetto della legalità. È stato un incontro positivo che apre a un'interlocuzione utile, costruttiva e operativa anche in vista delle prossime scadenze relative alla programmazione dell'Anno Santo. (Com)