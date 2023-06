Usa: autorità pubblicato atto di accusa contro Trump, 37 capi d’accusa per lui e un ex consigliere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità giudiziarie statunitensi hanno pubblicato l’atto di accusa relativo alla recente incriminazione di Donald Trump, nel quadro delle indagini sui documenti classificati ritrovati nella residenza privata dell’ex presidente degli Stati Uniti a Mar-a-lago, in Florida, la scorsa estate. Stando al documento di 49 pagine, nei confronti di Trump e di Walt Nauta, un ex consigliere che dopo aver lavorato alla Casa Bianca è stato assunto nel resort di Mar-a-lago, sono stati emessi 37 capi d’accusa. Oltre alle accuse di falsa testimonianza e intralcio alla giustizia, nei confronti dell’ex presidente sono stati emessi 31 capi d’accusa per ritenzione volontaria di documenti classificati, in violazione della legge Espionage Act. Nel documento, inoltre, viene precisato che le scatole contenenti i documenti erano sparse in tutta la struttura: oltre al magazzino a cui gli avvocati di Trump hanno fatto riferimento durante le indagini, i materiali sono stati trovati all’interno di un bagno, di una doccia, nell’ufficio e nella camera da letto dell’ex presidente, che dovrà comparire in tribunale a Miami martedì 13 giugno. (Was)