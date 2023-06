Tim: ricevute due offerte per cessione di Netco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tim comunica che, nell’ambito del processo competitivo relativo a Netco, in data odierna sono pervenute due nuove offerte non vincolanti presentate, rispettivamente, dal consorzio formato da Cdp Equity Spa e Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, che agisce per conto di un gruppo di fondi di investimenti gestiti o assistiti dal gruppo Macquarie, e da Kohlberg Kravis Roberts & Co. Lp (“KKR”). Le due offerte non vincolanti – riferisce una nota – saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione di Tim nelle riunioni programmate per i prossimi 19 e 22 giugno, previa istruttoria del comitato Parti Correlate. (Com)