Camera: 13 giugno relazione Garante privacy

- Martedì 13 giugno, alle ore 11, presso la Nuova Aula dei Gruppi parlamentari, si svolge la relazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Saluto introduttivo del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Illustra la relazione il Garante Pasquale Stanzione. L'appuntamento – rende noto l’ufficio stampa della Camera – viene trasmesso in diretta Rai, anche con la traduzione nella lingua dei segni, e sulla webtv della Camera. (Com)