Migranti: Mulè (FI) su nave turca, complimenti ai nostri militari

Sottosegretario alla Difesa

23 luglio 2021

- Faccio le mie più vive congratulazioni ai professionisti della Marina militare italiana in forza al battaglione San Marco, ai Comsubin, alla Guardia di Finanza e alla Capitaneria di Porto “che con un'azione all'altezza della migliore tradizione delle nostre forze armate hanno messo in sicurezza una nave turca, in navigazione nelle acque territoriali italiane, che era stata dirottata da un gruppo di uomini armati". Lo dice in una nota Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, componente della commissione Difesa. "Grazie ai nostri specialisti del mare e attraverso il ministro Guido Crosetto vorrei arrivasse il plauso al Capo di Stato Maggiore della Marina, ammiraglio Enrico Credendino, al comandante generale della Guardia di finanza, generale Andrea De Gennaro e al comandante generale del corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio Nicola Carlone", aggiunge Mulè. (Rin)