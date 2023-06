Usa: da Biden no comment su incriminazione di Trump, non ho parlato con procuratore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non ha voluto commentare la recente incriminazione del suo predecessore, Donald Trump, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate nella sua residenza privata a Mar-a-lago, in Florida. Parlando ai giornalisti durante il suo viaggio odierno nella Carolina del Nord, Biden ha detto di non aver parlato con il procuratore generale Usa, Merrick Garland, e che “non gli parlerò in merito alla questione: non ho alcun commento a riguardo”. (Was)