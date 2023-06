Diritti: Rocca, su Pride violati accordi, scuse a chi rivendica libertà di amare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione Lazio aveva rilasciato al Roma Pride il patrocinio "in maniera convinta, è stato tolto perché sono stati violati gli accordi in merito alla maternità surrogata, una cosa che avevo chiesto perché divisiva". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in un'intervista al Tg1. "Sicuramente devo chiedere scusa a me stesso per essere caduto in questa provocazione e a coloro che domani andranno in piazza a rivendicare la loro libertà di amare, il diritto a essere felici e accettati, a non essere condannati come purtroppo accade in alcuni paesi - ha aggiunto Rocca -. Mi spiace non essere con loro per celebrare l'orgoglio di un'identità, che è quello che fa sentire una società moderna e civile". Rocca da sempre vicino alla comunità Lgbt, ha collaborato con il Gay center per l'apertura della prima casa rifugio d'Italia a Roma. "Sono convinto che ne servano di più di strutture come questa. Ci sono tanti ragazzi che soffrono la loro condizione e vengono rifiutati dai loro stessi genitori", ha concluso Rocca.(Rer)