Usa: Trump attacca consigliere speciale dopo incriminazione, è un pazzo squilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha attaccato il consigliere speciale Jack Smith, nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini sui documenti classificati trovati la scorsa estate a Mar-a-lago, in Florida, dopo la sua recente incriminazione. In un messaggio pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social, Trump ha affermato che Smith è un “pazzo squilibrato”, che “non dovrebbe essere coinvolto in nessun caso giudiziario”. (Was)