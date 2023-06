Somalia: attacco a hotel di lusso Mogadiscio, sospetto su azione al Shabaab

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presunti militanti di al Shabaab hanno attaccato un hotel di lusso sulla spiaggia di Mogadiscio, in Somalia. Le forze di sicurezza, scrive la testata "Al Hiiraan", sono impegnate nel tentativo di contrastare l'azione degli aggressori e portare in salvo gli abitanti dell'hotel "Lido Beach". Alcune testimonianze comparse in rete parlano dell'ingresso di uomini armati nella struttura, seguito dal rumore di esplosioni e colpi d'arma di fucile. Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbero anche vittime, anche se le autorità non hanno fornito dettagli. (Res)