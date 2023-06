© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla nomina del commissario straordinario per la ricostruzione “non vogliamo vedere politicizzazione. Non si può politicizzare l'alluvione e la ricostruzione, sarebbe imperdonabile”. Lo ha dichiarato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, intervenuta all’evento “La Repubblica delle idee” a Bologna. Schlein ha sottolineato l’importanza che i ristori arrivino in fretta. (Rin)