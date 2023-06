Usa: consigliere speciale Smith dopo incriminazione Trump, legge è uguale per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge vale per tutti. Lo ha detto Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Donald Trump, dopo la pubblicazione dell’atto di accusa relativo alla recente incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati a Mar-a-lago, in Florida, la scorsa estate. “Il nostro rispetto dello stato di diritto ha sempre rappresentato un esempio in tutto il mondo”, ha aggiunto, sottolineando di voler chiedere un “processo veloce”, e ricordando che “qualsiasi imputato va ritenuto innocente fino a prova contraria in tribunale”. (Was)