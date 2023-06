Usa: consigliere speciale dopo incriminazione Trump, violazioni così gravi sono rischio per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le leggi in materia di sicurezza nazionale sono cruciali per la difesa del Paese, e vanno rispettate. Lo ha detto Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le indagini su Donald Trump, dopo la pubblicazione dell’atto di accusa relativo alla recente incriminazione dell’ex presidente degli Stati Uniti, nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati a Mar-a-lago, in Florida, la scorsa estate. “Voglio invitare tutti i cittadini a leggere con attenzione l’atto di accusa, per capire la gravità dei crimini che sono indicati nel documento: le nostre Forze armate, così come le agenzie di sicurezza e il loro personale, hanno dedicato la vita a proteggere i cittadini, e la violazione di queste leggi è un rischio per il Paese”, ha detto. (Was)