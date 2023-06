Migranti: Piantedosi, chiederemo ad Haftar più collaborazione nel fermare le partenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia chiederà al generale Khalifa Haftar, uomo forte della Cirenaica e comandante in capo dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), una “più proficua collaborazione nel fermare le partenze” dei migranti dalla Libia orientale. Lo ha detto oggi il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in una conferenza stampa a Catania. “Al momento i contatti sono finalizzati soprattutto ad un sostegno a quella parte della Libia per quanto riguarda alcuni progetti di sviluppo economico che il generale Haftar ha chiesto. Sicuramente gli chiederemo una più proficua collaborazione nel fermare le partenze adesso è prematuro dire se questo possa mai concretizzarsi con un accordo. Ad oggi non è in agenda”, ha detto il titolare del Viminale. (segue) (Res)