Migranti: Piantedosi, chiederemo ad Haftar più collaborazione nel fermare le partenze (2)

- Nei giorni scorsi, le forze di Haftar hanno espulso migliaia di egiziani e li hanno rimpatriati nel loro Paese a piedi e via camion, attraverso i valichi di frontiera terrestri tra i due Paesi. Fonti libiche hanno riferito al quotidiano panarabo “Al Arab” che gli uomini dell’Lna hanno arrestato migliaia di migranti durante le ultime retate contro i trafficanti di esseri umani a Tobruk e Musaid, nell'est del Paese. In questi stessi luoghi sono state trovate anche delle officine per la fabbricazione di barche di legno per le partenze irregolari via mare verso l'Italia, secondo quanto riferito dallo stesso Lna. Vale la pena ricordare che violenti scontri erano esplosi poco prima al valico di terra di Musaid, tra la Libia e l’Egitto, tra un gruppo di persone provenienti della città di Tobruk e le guardie di frontiera dell'Lna. Le violenze erabo esplose dopo la morte di un bambino della tribù degli Al Haboun, ucciso da colpi di arma da fuoco esplosi dalle guardie di frontiera contro un’automobile sospettata di trasportare un presunto contrabbandiere appartenente alla tribù degli Awlad Ali. (segue) (Res)