Malpensa: Buzzella (Confindustria Lombardia) no del ministero sorprende e amareggia intera industria del territorio

- Il no del Ministero dell’ambiente all’ampliamento dell’area cargo di Malpensa "sorprende e amareggia l’industria del territorio e dell’intera Lombardia. Se, da un lato, le valutazioni di impatto ambientale sono necessarie, dall’altro è altresì necessaria una visione a 360 gradi che guardi al futuro in termini di sviluppo, sia occupazionale che competitivo". Lo afferma in una nota il presidente di Confindustria Lombardia Francesco Buzzella. "Il parere tecnico del Ministero ferisce l’ambizione di un territorio che ha potenzialità e risorse per diventare un hub internazionale del Nord Italia, perciò per Confindustria Lombardia è auspicabile l’avvio di un percorso che porti all’individuazione di nuove soluzioni in grado di far coesistere a Malpensa esigenze di sviluppo ed esigenze di sostenibilità ambientale”conclude il Presidente di Confindustria Lombardia. (Com)