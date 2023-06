Serbia: inaugurato campo polisportivo a Bac donato da Sovrano Ordine di Malta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato inaugurato oggi a Bac un campo polisportivo donato dall’ambasciata del Sovrano Ordine di Malta in Serbia. Secondo quanto precisa una nota dell’ambasciata, l’inaugurazione è avvenuta alla presenza di Tomislav Zigmanov, ministro per i Diritti umani, le minoranze ed il dialogo sociale, della presidente del Consiglio nazionale croato Jasna Vojinic, dell’arcivescovo di Belgrado monsignor Ladislav Nemet, dell’amministratore della diocesi di Subotica monsignor Ferenc Fazekas e dello staff diplomatico dell’ambasciata del Sovrano Ordine di Malta in Serbia. I fondi sono stati raccolti attraverso un Charity dinner tenuto il 25 novembre 2022.(Seb)