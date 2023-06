Diritti: Baglio (Pd), trascrizione è una grande conquista per tutte e tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- Una buona notizia per Roma: oggi è stata completata la trascrizione agli Uffici Anagrafici degli atti di nascita di bimbi figli di due coppie omogenitoriali nati all'estero. Lo dichiara la capogruppo del Partito democratico in Campidiglio Valeria Baglio. "Grazie al Sindaco Gualtieri e all'amministrazione, di cui sono fiera di far parte, per lavorare sempre con grande impegno e determinazione per il pieno riconoscimento dei diritti alla genitorialità e per la tutela dei minori. I bimbi sono tutti uguali. E le famiglie anche. A Roma continueremo a portare avanti politiche di inclusione e a garantire la parità a tutte le cittadine e cittadini", conclude. (Com)