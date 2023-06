Industria: Conte, crollo produzione non sorprende, da governo incapacità e mancanza di coraggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete letto i dati Istat di oggi? Crollo del 7,2 per cento della produzione industriale, un record negativo. L’industria arretra bruscamente come nel 2020, al tempo della pandemia, anche se fortunatamente la pandemia non c’è più. Del resto non c'è da sorprendersi, visto che il governo di Giorgia Meloni, che dall'opposizione ci dava dei 'criminali' proponendo 1.000 euro a tutti con un click, da quando si è insediato a palazzo Chigi sta riproponendo la ricetta economica dell'austerità, tagliando gli investimenti nell'edilizia e quelli nell'innovazione delle imprese, ovvero il Piano Transizione 4.0. Ha tagliato e ridotto tutti i crediti d'imposta, proprio mentre dall'altra parte dell'Oceano gli Stati Uniti si sono affidati a un maxi piano di investimenti in transizione ecologica tutto basato sui crediti d'imposta". Lo denuncia su Twitter il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte. "L'incapacità, l’inadeguatezza e la mancanza di coraggio del governo Meloni spingono le nostre imprese sull’orlo di un burrone mentre si creano ogni giorno diversivi per distrarre l’opinione pubblica: prima l'emergenza rave e il pugno duro contro i giovani che lanciano l'allarme sul clima, poi la caccia ai trafficanti di esseri umani per tutto il globo terracqueo, il tutto condito da concetti deliranti sulla 'sostituzione etnica'", aggiunge.(Rin)