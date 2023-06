Infrastrutture: il Libano parteciperà al progetto per collegare il sud dell'Iraq alla Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Libano parteciperà al progetto iracheno “La via per lo sviluppo”, piano da 17 miliardi di dollari che collega il porto al Faw, vicino a Bassora, nel sud dell’Iraq, alla Turchia, raggiungendo l’Europa lungo una tratta di oltre 1.200 chilometri. Lo ha annunciato oggi il ministro dei Lavori pubblici uscente del Libano, Ali Hamié, nel corso di una visita insieme all’omologo dell’Iraq, Razzaq al Saadawi, nei porti di Beirut e Tripoli. Il Libano non introdurrà tasse di transito ai camion iracheni, ha spiegato il ministro, indicando che “questa cooperazione tra i due Paesi non è la prima e non sarà l’ultima”. Attraverso il progetto infrastrutturale iracheno, il cui completamento richiede dai tre ai cinque anni, l'Iraq mira a diventare un collegamento tra Oriente e Occidente e una via vitale per il trasporto delle merci. (Lib)