Governo: Conte, non ci rassegniamo a Italia in ginocchio, 17 giugno tutti in piazza a Roma

- Il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, denuncia su Twitter "la conclamata incapacità del governo di mettere a terra gli investimenti del Pnrr, che servirebbero come il pane per consentirci il rilancio e non ritornare fanalino di coda dell’Europa. La verità è che il governo non ha una visione e non ha strumenti per favorire la crescita e lo sviluppo sociale. Come pensa di contrastare il fallimento nell’attuazione del Pnrr abolendo i controlli della Corte dei conti? Come pensa di agevolare la competitività delle imprese spingendole a non pagare le tasse che considera un 'pizzo di stato'?", sottolinea ancora Conte. "Eppure c’è un modo per porre rimedio, riavviando l’economia e gli investimenti: i crediti d'imposta, ovvero Transizione 4.0 e investimenti edilizi. Perché l'esecutivo non impiega più massicciamente i fondi Pnrr che non è capace di spendere per agevolare e rilanciare questa tipologia di investimenti? All'attuale governo sarebbe bastato copiare quelle ricette economiche, le nostre ricette economiche. E invece - rimarca - le ha combattute, tagliando le misure per la crescita con cui abbiamo scongiurato il crollo del Paese durante la pandemia in cambio degli applausi di qualche falco dell’austerità a Bruxelles. La 'pacchia' è finita, come avevano promesso in campagna elettorale: ma è finita per i cittadini italiani. Non possiamo rassegnarci a vedere l’Italia in ginocchio. Il 17 giugno tutti in piazza a Roma per risvegliare e risollevare il nostro Paese", conclude l'ex premier lanciando l'hashtag #BastaVitePrecarie. (Rin)