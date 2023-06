Brasile:sondaggio Ipec/Globo, gradimento Lula cala al 37 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si assottiglia, a sei mesi dall'insediamento, la percentuale di gradimento del presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. Stando al sondaggio della Ipec pubblicato oggi dal quotidiano "O Globo" il 37 per cento dei brasiliani valuta come "buono" o "ottimo" l'operato del capo dello Stato, due punti in meno di quanto registrato ad aprile e ancora più sotto del 41 per cento toccato a marzo. Per il 32 per cento del campione, l'operato di Lula non è né buono né cattivo, (due punti in più rispetto ai precedenti sondaggi), mentre il 28 per cento degli intervistati parla di un governo "cattivo" o "pessimo": una bocciatura in crescita rispetto al 26 per cento di aprile e al 24 per cento di marzo. (Brb)