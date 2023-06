Ucraina: Crosetto, diga usata come fece Stalin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello che succederà nelle prossime settimane non è codificabile adesso. "La Russia ha costruito delle fortificazioni straordinarie, minando il territorio ed ha una superiorità numerica militare, nei mezzi e negli aerei e probabilmente ha usato la diga per aumentare le difficoltà agli ucraini nella loro controffensiva” esattamente “come aveva fatto Stalin, è una ripetizione”. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, intervenendo al “Forum in masseria". (Rin)