Pnrr: Gasparri (FI), governo al lavoro per non sprecare opportunità unica

20 luglio 2021

- Il Pnrr “rappresenta una opportunità unica per il nostro Paese. Il governo è al lavoro per gestire al meglio queste ingenti risorse da poter utilizzare in diversi campi, dalla ricerca ai trasporti fino alle infrastrutture sanitarie”. Lo ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri a “Tagadà”, su La7. “Per questo – ha proseguito – è necessaria una capacità di spesa razionale e utile, utilizzando in maniera produttiva queste risorse. E mi auguro che l'Europa sia più flessibile sulle tempistiche per permetterci una programmazione precisa e soprattutto per darci il tempo necessario per correggere gli errori del passato”. “Dopodiché – ha aggiunto – le parole del ministro Fitto in rifermento al sistema burocratico italiano sono vere. Abbiamo un evidente problema di lentezza nelle procedure data dalla mancanza di personale adatto. Ma, nonostante questo, l'Italia, rispetto a tanti altri Paesi europei, è avanti e il governo sono certo che porterà a compimento questo progetto continuando a lavorare per utilizzare al meglio tutte le risorse a nostra disposizione nella maniera più trasparente possibile". (Rin)