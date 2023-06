Berlusconi: Meloni lo chiama, focus anche su viaggio a Tunisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato telefonicamente Silvio Berlusconi. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. Nel corso della conversazione la premier si è sincerata delle condizioni di salute del presidente di Forza Italia. L'occasione - aggiungono le stesse fonti - è stata utile per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia di Meloni.(Rin)