Berlusconi: Meloni lo chiama, focus anche su viaggio a Tunisi

21 luglio 2021

- Questo pomeriggio il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha chiamato telefonicamente Silvio Berlusconi. Lo fanno sapere fonti di palazzo Chigi. Nel corso della conversazione la premier si è sincerata delle condizioni di salute del presidente di Forza Italia. L'occasione - aggiungono le stesse fonti - è stata utile per fare il punto sui dossier internazionali di più stretta attualità, anche in vista del viaggio in Tunisia di Meloni.(Rin)