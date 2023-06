Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- TorinoOre 9:30, piazza Castello: l'assessore Rosatelli porta i saluti alla giornata di prevenzione LILT "L'Unione fa la Forza"Ore 10, Biblioteca Cesare Pavese, via Candiolo 79: l'assessora Purchia partecipa alla seconda edizione di "Storie favolose"Ore 10, via Cumiana 15: l'assessore Tresso partecipazione alla terza edizione di "Open Patti"Ore 10, Circolo Maurice, Via Stampatori 10: l'assessore Rosatelli porta un saluto a "Storie favolose" progetto di letture animate rivolto a bambini dai 3 ai 10 anniOre 11, Stadio Primo Nebiolo, viale Hugues 10: l'assessore Carretta partecipa alla sfilata per la Festa del Calcio GiovanileOre 11, corso Marconi: l'assessora Foglietta partecipa a "San Salvario ha un cuore verde", manifestazione ideata dall'Associazione "Donne per la Difesa della Società Civile"Ore 11, via Cumiana 15: l'assessore Rosatelli è presente alla terza edizione di Open PattiOre 16,via Valgioie 45: l'assessore Tresso porta i saluti istituzionali in occasione dei festeggiamenti dei vent'anni di attività dell'Officina Verde Tonolli. (Rpi)