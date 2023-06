Agroalimentare: sul podio di Premio per migliori pani e formaggi 4 aziende di Coldiretti Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Sul podio del concorso "Premio Roma" per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali e i migliori formaggi, sono salite aziende di Coldiretti Latina e Viterbo: Fattoria Monti Lepini, Alan Farm, Monte Jugo e Monchini. La premiazione dei due concorsi di eccellenza del "Premio Roma" si è tenuta ieri nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano, sede della Camera di commercio di Roma. Concorsi promossi dalla Camera di Commercio della Capitale e realizzati da Agro Camera, hanno visto la partecipazione di oltre 150 aziende. Il concorso prevede una sezione dedicata alle aziende di Roma e del Lazio e una sezione nazionale per favorire la partecipazione e il confronto tra imprese. Tra le aziende partecipanti: 41 del Lazio e 39 dal resto d'Italia ripartite tra 13 regioni (principalmente Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna e Sardegna). Rilevante anche la partecipazione delle imprese estere, con 31 iscrizioni provenienti dalla Spagna, dalla Finlandia, dall'Irlanda, dai Paesi Bassi e dal Portogallo. Non sono mancati i capisaldi della produzione locale romana e laziale a confronto, proposti da 15 fornai di Roma città, 4 della provincia e 11 del territorio regionale. Ben 17 i premi aggiudicati alle imprese del territorio regionale di cui 10 di Roma e 7 del Lazio. E' quanto si legge in una nota di Coldiretti Lazio. (segue) (Com)